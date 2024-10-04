Пьянич готовится к дерби с «Динамо». Вдохновленный чудом Виллиана Жозе «Спартак» примет разозленного Карпина. Красота, а не интрига!

Говорит ли это о том, что для «Спартака» победа имела большее значение? Косвенно — да. Но добился он ее как раз другими, более мотивированными на конкретный матч футболистами. Мартинсом, Николсоном, Виллианом Жозе. И после перехода на более упрощенный, как выразился когда-то Леонид Слуцкий, «навальный» футбол. В свое время он работал в концовках матчей у Гильермо Абаскаля — сработал и сейчас у Станковича. Кстати, может, безобразная игра в обороне до перерыва — это была его специальная установка, чтобы дать максимальную нагрузку Александру Селихову, у которого мало игровой практики? К тем, кто воспринял сказанное всерьез (а такие читатели всегда находятся), сразу, на упреждение, обращаюсь: это не более чем ирония. Но горькая, глядя на то, сколько «Спартак» мог пропустить.