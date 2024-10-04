«Двинулся камень в почках, были колики». Александра Мостового экстренно госпитализировали

«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».