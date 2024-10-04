Суд Амстердама рассказал о рассмотрении апелляций Промеса

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности». По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, Промес был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организацию доставки запрещенных веществ.