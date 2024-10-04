Суд Амстердама рассказал о рассмотрении апелляций Промеса

Апелляционный суд Амстердама в четверг отклонил большинство запросов адвокатов Промеса по делу о контрабанде наркотиков и по делу о нападении на двоюродного брата. Ранее защита футболиста запросила суд предоставить ей возможность провести дополнительные расследования.
«Следственный судья должен заслушать четырех свидетелей, поэтому нам придется подождать. После того, как эта стадия будет завершена, можно будет назначить новое слушание», — сказала журналистам Бюрлесон в ответ на вопрос о том, когда ожидаются новые слушания.
Промес находился в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая нидерландская газета Parool сообщила, что Промес освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.
В Нидерландах против Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.
Окружной суд Амстердама 14 февраля приговорил спортсмена к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Прокуратура Амстердама заявила РИА Новости, что Промес объявлен в международный розыск. Приговор обжалован стороной защиты.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности». По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, Промес был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организацию доставки запрещенных веществ.
Кроме того, в июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами. Позднее футболист подал апелляцию на это решение. Инцидент произошел в июле 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.