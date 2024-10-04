Канчельскис: «Спартак» непредсказуем, но он фаворит матча РПЛ с «Ростовом»

«Спартак» — это непредсказуемая команда, которая может одну-две игры показать великолепные, а потом все провалить. Результаты говорят сами за себя. Конечно, «Спартак» — фаворит этой встречи. Они сейчас на Кубок выиграли, и в эмоционально-психологическом плане у них все хорошо. Тем более играют дома против «Ростова», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.