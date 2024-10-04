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Канчельскис: «Спартак» непредсказуем, но он фаворит матча РПЛ с «Ростовом»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом» в 11-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» — это непредсказуемая команда, которая может одну-две игры показать великолепные, а потом все провалить. Результаты говорят сами за себя. Конечно, «Спартак» — фаворит этой встречи. Они сейчас на Кубок выиграли, и в эмоционально-психологическом плане у них все хорошо. Тем более играют дома против «Ростова», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 5 октября на «Лукойл Арене» в Москве.

Перед началом игры красно-белые располагаются на шестом месте в таблице чемпионата России с 16 очками. «Ростов» занимает восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

Спартак
Ростов
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