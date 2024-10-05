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«Зенит» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Касимов, Перес, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Горбани, Сахархизан.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 10 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Зенит
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь