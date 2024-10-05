«Зенит» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 10 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.