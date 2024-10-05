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Чумовая развязка в РПЛ на 90+4-й минуте! Но даже она не спасла Илича от отставки

На этот раз главный тренер «Пари НН» не сохранил рабочее место — хотя заменами изменил игру.

Источник: РИА "Новости"

«Акрон» и «Пари НН» открывали программу 11-го тура РПЛ. От этого матча вряд ли ждали чего-то грандиозного и монументального, но он точно подарил болельщикам много эмоций.

Главная фишка встречи — все голы забили головой. Первым это сделал Беншимол, замкнув идеальный кросс Стефана Лончара с правого фланга. Форвард сошёлся с мячом аккурат между двумя защитниками и чётко реализовал момент. Второй тур подряд забивает футболист из Кабо-Верде.

Сразу после перерыва «Пари НН» вспомнил, что умеет забивать голы. С углового забил Свен Карич — именно этот защитник отпустил Беншимола в моменте с первым голом. Получается, исправился?

Но игра не была равной — «Акрон» вёл её и в целом доминировал. И тольяттинцы справедливо вновь вышли вперёд. Теперь силами Лончара — возможно лучшего футболиста команда Заура Тедеева. У черногорца уже 3+4 в РПЛ. Сильно!

Казалось, после этого «Акрон» забьёт третий и закроет все вопросы о победителе матча. Артём Дзюба, например, даже пробил ударом скорпиона — но скорее ради шутки, потому что с линии штрафной такие голы всё же не залетают. А насладиться всё равно можно.

В концовке «Акрон» на мгновение прижался к своим воротам и «Пари НН» не простил — вышедший на замену Зе Турбо оказался, где нужно, и подставил голову под навес. 2:2!

Однако тучи над Сашей Иличей вновь не рассеялись. Хоть тренер снова вопреки критикам и общественному мнению добыл результат в непростой игре, в отставку его всё-таки отправили.

Константин Кринский

Акрон
2:2
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Саша Илич
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Пари Нижний Новгород
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь