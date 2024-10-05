Чумовая развязка в РПЛ на 90+4-й минуте! Но даже она не спасла Илича от отставки

Казалось, после этого «Акрон» забьёт третий и закроет все вопросы о победителе матча. Артём Дзюба, например, даже пробил ударом скорпиона — но скорее ради шутки, потому что с линии штрафной такие голы всё же не залетают. А насладиться всё равно можно.