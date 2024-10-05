«Пари НН» находится не в зоне вылета и не в зоне переходных матчей. Наверное, бюджет клуба поменьше, чем у «Оренбурга» или «Химок». Может, плюс-минус схож с «Факелом». Я всегда говорил и будут говорить, что против абы каких иностранцев здесь. Если тренер действительно соответствует, что-то выиграл, я буду согласен.
Но в данной ситуации я хочу поддержать Илича. Последние две выездные игры были очень непростые. Команда победила в Оренбурге, где проиграл «Спартак». «Акрон» до этого обошёл дома «Химки», а на выезде — «Ростов»: команда хорошо укомплектована. Четыре очка с выезда — это дорогого стоит.
В итоге сейчас принимается решение уволить Илича. У руководства есть своё мнение, его можно уважать или нет. Но чисто по-спортивному я поддерживаю Илича. Если увольнять, то только по делу. По спортивной составляющей я удивлён этой отставкой«, — сказал Юран в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.
Юран: хочу поддержать Илича, по-спортивному удивлён его отставкой из «Пари НН»
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на увольнение Саши Илича из нижегородского клуба.
«Пари НН» находится не в зоне вылета и не в зоне переходных матчей. Наверное, бюджет клуба поменьше, чем у «Оренбурга» или «Химок». Может, плюс-минус схож с «Факелом». Я всегда говорил и будут говорить, что против абы каких иностранцев здесь. Если тренер действительно соответствует, что-то выиграл, я буду согласен.
Заур Тедеев
Саша Илич
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти