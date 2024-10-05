«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Абена, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.
«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Глебов, Комаров, Мохебби, Саравия, Роналдо.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.