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«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат».

Источник: ФК "Рубин"

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Рубин»: Ставер, Кубатов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Ковачев, Камило, Самородов.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Ахмат
Рубин
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