«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.