Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат в матче «Акрона» с «Пари НН»

«Обидно так пропускать, значит, надо подумать всем в команде, футбольный бог за что‑то нас наказал. В целом это была наша игра — не имеем права отпускать. Ключевой момент, когда могли забивать третий и игра закончилась бы. Вместе выигрываем и вместе проигрываем.



Выполняю ли свою задачу? Выполняю, когда команда выигрывает. К своим голам отношусь спокойно, радуюсь, когда ребята забивают. Я уже не в том возрасте, да и никогда такого не было, что я когда‑то мечтал. Конечно, любому нападающему хочется внести вклад, но я понимаю, что я фактурный игрок, меня по двое держат, а ты вылетаешь и забиваешь и радуешься. Такова роль форварда», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».