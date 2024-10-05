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Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат в матче «Акрона» с «Пари НН»

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Обидно так пропускать, значит, надо подумать всем в команде, футбольный бог за что‑то нас наказал. В целом это была наша игра — не имеем права отпускать. Ключевой момент, когда могли забивать третий и игра закончилась бы. Вместе выигрываем и вместе проигрываем.

Выполняю ли свою задачу? Выполняю, когда команда выигрывает. К своим голам отношусь спокойно, радуюсь, когда ребята забивают. Я уже не в том возрасте, да и никогда такого не было, что я когда‑то мечтал. Конечно, любому нападающему хочется внести вклад, но я понимаю, что я фактурный игрок, меня по двое держат, а ты вылетаешь и забиваешь и радуешься. Такова роль форварда», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

На 40-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол открыл счёт в игре. На 47-й минуте защитник гостей Свен Карич восстановил равновесие. На 63-й минуте полузащитник Стефан Лончар вновь вывел хозяев вперёд. На 90+4-й минуте нападающий Зе Турбо забил второй гол гостей во встрече, позволив им избежать поражения.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 24 очка за 10 игр.

Акрон
2:2
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Саша Илич
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Пари Нижний Новгород
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь