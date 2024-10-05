«Зенит» взломал «Оренбург» и вернулся на первое место. Москвичев спас гостей от разгрома

«Оренбург», хоть и изредка переходил центральную линию, все же успел несколько раз огрызнуться. На 29-й минуте Рыбчинский покатил на Горбани, а тот развернулся и с близкого расстояния пробил по воротам — Латышонок сложился и отразил. Был и момент, когда Барриосу пришлось в своей излюбленной манере броситься под удар. Как минимум один раз за несколько матчей колумбиец исполняет этот спасительный трюк.