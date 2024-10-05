Болельщики «Крыльев» создали петицию за сохранение Осинькина на посту главного тренера

«Благодаря тренеру Осинькину Игорю Витальевичу многие из нас, жители Самарской области, вернулись на футбольный стадион, что внесло в нашу жизнь и жизнь нашего города больше радости. Футбол стал снова важной частью нашего общества, и его отставка потрясeт и расстроит всех нас. Мы категорически против увольнения тренера Осинькина!



Обращаемся к губернатору Самарской области Федорищеву Вячеславу Андреевичу с просьбой не допустить этого. Мы призываем всех поклонников клуба “Крылья Советов” подписать эту петицию и поддержать нас в защите нашего тренера, который столько сделал для развития футбола в нашем городе. Подпишите нашу петицию и помогите сохранить Осинькина на посту тренера!» — написано в пояснительной записке.