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Болельщики «Крыльев» создали петицию за сохранение Осинькина на посту главного тренера

Болельщики «Крыльев Советов» не хотят увольнения главного тренера Игоря Осинькина.

Источник: Чемпионат.com

Они создали петицию на специальном сервисе.

«Благодаря тренеру Осинькину Игорю Витальевичу многие из нас, жители Самарской области, вернулись на футбольный стадион, что внесло в нашу жизнь и жизнь нашего города больше радости. Футбол стал снова важной частью нашего общества, и его отставка потрясeт и расстроит всех нас. Мы категорически против увольнения тренера Осинькина!

Обращаемся к губернатору Самарской области Федорищеву Вячеславу Андреевичу с просьбой не допустить этого. Мы призываем всех поклонников клуба “Крылья Советов” подписать эту петицию и поддержать нас в защите нашего тренера, который столько сделал для развития футбола в нашем городе. Подпишите нашу петицию и помогите сохранить Осинькина на посту тренера!» — написано в пояснительной записке.

На момент выхода новости петицию подписали 1 221 человек.

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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