В «Пари НН» подробно объяснили, почему решили уволить Илича с поста главного тренера

Стратегия нашего клуба подразумевает движение вперёд, в том числе — в спортивных результатах. Нам не хочется снова скатываться в борьбу за выживание. Между тем близость именно этого сценария мы ощущаем. За 11 туров «Пари НН» набрал только 11 очков. Нам очевидно, что потенциал команды выше — это отмечают и эксперты, и болельщики. В связи с этим нам хочется больше стабильности, чтобы и команда, и все, кто за неё переживает, чувствовали себя увереннее. Сейчас этой стабильности и в плане игры, и в плане результатов не хватало.