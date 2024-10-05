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В «Пари НН» подробно объяснили, почему решили уволить Илича с поста главного тренера

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал отставку Саши Илича с поста главного тренера клуба.

Источник: https://vk.com/fcparinn

— Почему клуб отправил в отставку Сашу Илича с поста главного тренера команды? С чем было связано это решение?

— Почему клуб отправил в отставку Сашу Илича с поста главного тренера команды? С чем было связано это решение? — Прежде всего, нам бы хотелось поблагодарить Сашу за работу и время, проведённое в «Пари НН». Он пришёл в очень сложный для клуба период, когда шла борьба за сохранение места в РПЛ. В тяжелейшей борьбе нам удалось остаться в высшем дивизионе российского футбола, обыграв в стыковых матчах «Арсенал». И это главная задача, с которой Саша справился.

Решение об уходе Саши Илича принято Советом директоров клуба. Не хотелось бы говорить об отставке, мы достигли взаимной договорённости о расторжении контракта.

Стратегия нашего клуба подразумевает движение вперёд, в том числе — в спортивных результатах. Нам не хочется снова скатываться в борьбу за выживание. Между тем близость именно этого сценария мы ощущаем. За 11 туров «Пари НН» набрал только 11 очков. Нам очевидно, что потенциал команды выше — это отмечают и эксперты, и болельщики. В связи с этим нам хочется больше стабильности, чтобы и команда, и все, кто за неё переживает, чувствовали себя увереннее. Сейчас этой стабильности и в плане игры, и в плане результатов не хватало.

Также для нас важно содержание и стиль игры, так как мы боремся за аудиторию, хотим, чтобы на стадион приходило как можно больше болельщиков. К сожалению, стиль игры «Пари НН» этому не способствовал. Болельщиков привлекает более атакующая игра, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Акрон
2:2
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Саша Илич
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Пари Нижний Новгород
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь