«Мне бы хотелось поблагодарить руководство “Пари НН” за возможность тренировать команду и что довелось быть частью интересного проекта. Спасибо за приглашение, что я получил в конце прошлого сезона, и рад, что нам удалось сохранить команду в РПЛ.
Вместе с моим тренерским штабом мы прикладывали все усилия для достижения результата, отдаваясь работе без остатка. Понимали, что в новом сезоне будет непросто, но нам удавалось отбирать очки у прямых конкурентов. Вместе тем, возможно, не всё задуманное получилось реализовать. “Пари НН” — амбициозный клуб, и мне, моему тренерскому штабу и футболистам хотелось, чтобы положение команды в турнирной таблицы было более прочным.
В любом случае принимаю решение руководства о расторжении контракта. Грустно покидать “Пари НН”, но расставание — часть футбольной и тренерской жизни, и мы остаёмся в дружеских отношениях.
Желаю клубу успехов и достичь поставленных целей на сезон. Особая благодарность нашим прекрасным болельщикам, чья поддержка чувствовалась на каждом матче. Мне было комфортно в Нижнем Новгороде. Город, команда и болельщики надолго останутся в моём сердце!» — приводит слова Илича пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.
Саша Илич прокомментировал свою отставку из «Пари НН»
Сербский тренер Саша Илич прокомментировал свою отставку с поста наставника «Пари Нижний Новгород».
«Мне бы хотелось поблагодарить руководство “Пари НН” за возможность тренировать команду и что довелось быть частью интересного проекта. Спасибо за приглашение, что я получил в конце прошлого сезона, и рад, что нам удалось сохранить команду в РПЛ.
Заур Тедеев
Саша Илич
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти