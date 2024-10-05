Саша Илич прокомментировал свою отставку из «Пари НН»

«Мне бы хотелось поблагодарить руководство “Пари НН” за возможность тренировать команду и что довелось быть частью интересного проекта. Спасибо за приглашение, что я получил в конце прошлого сезона, и рад, что нам удалось сохранить команду в РПЛ.



Вместе с моим тренерским штабом мы прикладывали все усилия для достижения результата, отдаваясь работе без остатка. Понимали, что в новом сезоне будет непросто, но нам удавалось отбирать очки у прямых конкурентов. Вместе тем, возможно, не всё задуманное получилось реализовать. “Пари НН” — амбициозный клуб, и мне, моему тренерскому штабу и футболистам хотелось, чтобы положение команды в турнирной таблицы было более прочным.



В любом случае принимаю решение руководства о расторжении контракта. Грустно покидать “Пари НН”, но расставание — часть футбольной и тренерской жизни, и мы остаёмся в дружеских отношениях.



Желаю клубу успехов и достичь поставленных целей на сезон. Особая благодарность нашим прекрасным болельщикам, чья поддержка чувствовалась на каждом матче. Мне было комфортно в Нижнем Новгороде. Город, команда и болельщики надолго останутся в моём сердце!» — приводит слова Илича пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.