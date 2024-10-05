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Тренер «Зенита» Семак объяснил малое игровое время Соболева в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему выпустил нападающего команды Александра Соболева на 88-й минуте в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

Источник: ФК "Зенит"

— Сегодня вы дали рекордно маленькое время Александру Соболеву. Можно ли сказать, что у вас есть некая неудовлетворенность игрой новичка «Зенита»?

— Сегодня, во-первых, так складывалась игра, во-вторых, мы понимали, что два дня назад ребята играли, встреча была очень поздняя. Тех двух дней было недостаточно для того, чтобы восстановиться.

Сегодня как раз играли более свежие игроки, тот же Андрей Мостовой, который провел хороший предыдущий матч и здесь в первом тайме старался — хороший по активности. Но через два дня всем играть очень сложно, поэтому мы пытаемся варьировать нагрузки.

Естественно, Александр играл прошлую игру, забил. Кассьерра не играл, то же самое касается и Лусиано. Он тоже не играл, поэтому, естественно, они сегодня по-максимуму сыграли. Они элементарно более свежие. Это связанно именно с этим, больше ни с чем, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Ильшат Айткулов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
61′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
46′
24
Педро
30
Матео Кассьерра
88′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
68′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
90′
15
Вячеслав Караваев
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
59′
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
72′
18
Александр Коваленко
68′
11
Степан Оганесян
74′
20
Дмитрий Рыбчинский
68′
80
Джимми Марин
10
Саид Сахархизан
68′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
3
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
0
9
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь