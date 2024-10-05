Тренер «Зенита» Семак объяснил малое игровое время Соболева в матче с «Оренбургом»

Естественно, Александр играл прошлую игру, забил. Кассьерра не играл, то же самое касается и Лусиано. Он тоже не играл, поэтому, естественно, они сегодня по-максимуму сыграли. Они элементарно более свежие. Это связанно именно с этим, больше ни с чем, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.