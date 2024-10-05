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«Опустошен и разбит». Дзюба недоволен ничьей «Акрона» против «Пари НН»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал ничью против «Пари Нижний Новгород» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: ФК "Акрон"

Игра завершилась со счетом 2:2, Дзюба мог отличиться, но не забил после акробатического удара скорпиона.

— По эпизоду с Медведевым: если бы гол случился, сказали бы, что это лучший гол не тура даже, а сезона?

— Если бы я забил такой гол, я, конечно же, бы был безумно счастлив, но к Медведеву было бы много вопросов. На самом деле, я впечатлился сейвом, когда Костя [Савичев] пробил, он там не видел мяча и вытащил руку. Плюс потащил, когда Кирилл [Данилин] бил. На таком уровне надо забивать.

— Такие голы вообще были у вас в карьере?

— Пятками? Ну, наверное, только за «Локомотив», когда в падении пяткой попал. А так, на любительских уровнях такие голы бывали. Я такое люблю, но такой удар прям, конечно же, нет. Все было бы круто, если бы 2:1 выиграли, я бы сейчас с вами посмаковал, насколько я в порядке. А сейчас я чувствую себя опустошенным и разбитым, потому что ну нельзя так отпускать, тем более с таким «Пари НН». Уважаю соперника, но мы были сегодня на голову сильнее.

— Уже в курсе, что Илича сняли буквально несколько минут назад?

— У меня давно инсайды, я много чего знаю (смеется), — заявил Дзюба в интервью Metaratings.ru.

Акрон
2:2
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Саша Илич
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Стефан Лончар)
40′
Стефан Лончар
(Жилсон Тавареш Беншимол)
63′
Пари Нижний Новгород
Свен Карич
(Лука Веснер Тичич)
47′
Зе Турбо
(Никита Ермаков)
90+4′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
4
Пауло Витор
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
85′
65
Владимир Москвичев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
68′
17
Солтмурад Бакаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
90
Огнен Ожегович
3
Данила Ведерников
78′
7
Владислав Карапузов
10
Александр Трошечкин
64′
78
Николай Калинский
18
Дан Глейзер
17′
78′
9
Зе Турбо
80
Валерий Царукян
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
89′
19
Никита Ермаков
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
10
Фолы
6
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь