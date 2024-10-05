«Опустошен и разбит». Дзюба недоволен ничьей «Акрона» против «Пари НН»

— Пятками? Ну, наверное, только за «Локомотив», когда в падении пяткой попал. А так, на любительских уровнях такие голы бывали. Я такое люблю, но такой удар прям, конечно же, нет. Все было бы круто, если бы 2:1 выиграли, я бы сейчас с вами посмаковал, насколько я в порядке. А сейчас я чувствую себя опустошенным и разбитым, потому что ну нельзя так отпускать, тем более с таким «Пари НН». Уважаю соперника, но мы были сегодня на голову сильнее.