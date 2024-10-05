«Опустошен и разбит». Дзюба недоволен ничьей «Акрона» против «Пари НН»

Игра завершилась со счетом 2:2, Дзюба мог отличиться, но не забил после акробатического удара скорпиона.
— По эпизоду с Медведевым: если бы гол случился, сказали бы, что это лучший гол не тура даже, а сезона?
— Если бы я забил такой гол, я, конечно же, бы был безумно счастлив, но к Медведеву было бы много вопросов. На самом деле, я впечатлился сейвом, когда Костя [Савичев] пробил, он там не видел мяча и вытащил руку. Плюс потащил, когда Кирилл [Данилин] бил. На таком уровне надо забивать.
— Такие голы вообще были у вас в карьере?
— Пятками? Ну, наверное, только за «Локомотив», когда в падении пяткой попал. А так, на любительских уровнях такие голы бывали. Я такое люблю, но такой удар прям, конечно же, нет. Все было бы круто, если бы 2:1 выиграли, я бы сейчас с вами посмаковал, насколько я в порядке. А сейчас я чувствую себя опустошенным и разбитым, потому что ну нельзя так отпускать, тем более с таким «Пари НН». Уважаю соперника, но мы были сегодня на голову сильнее.
— Уже в курсе, что Илича сняли буквально несколько минут назад?
— У меня давно инсайды, я много чего знаю (смеется), — заявил Дзюба в интервью Metaratings.ru.