«За такие привозы наказывают». Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Спартака»

— Согласен, что игра равная. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно. До 30-й минуты мы играли даже лучше, заслуживали забить гол, но ошибаться нельзя, тем более со «Спартаком». За такие привозы наказывают.