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«За такие привозы наказывают». Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

— Согласен, что игра равная. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно. До 30-й минуты мы играли даже лучше, заслуживали забить гол, но ошибаться нельзя, тем более со «Спартаком». За такие привозы наказывают.

30 минут «Спартак» высоко прессинговал, но толку от этого не было. Мы спокойно из него выходили. У нас были заготовки, чтобы играть длиннее.

Когда вы видели пять защитников у нас? Когда мяч был на нашей половине, то было пять, чтобы создавать прессинг. Он получался хорошо, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Спартак
3:0
Первый тайм: 3:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Спартак
Наиль Умяров
29′
Шамар Николсон
(Кристофер Мартинс)
34′
Шамар Николсон
(Эсекиэль Барко)
45+1′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
14
Миенти Абена
68
Руслан Литвинов
74′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
11′
64′
4
Алексис Дуарте
8
Маркиньос
80′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
72′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
37′
72′
77
Тео Бонгонда
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
9
Мохаммад Мохебби
59′
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
59′
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
21′
59′
27
Николай Комличенко
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
13
18
Фолы
13
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь