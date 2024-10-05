«Спартак» устроил удивительный разгром «Ростову» Карпина

В целом Карпин должен был быть доволен тем, как игра складывалась для «Ростова». И вдруг его команда сама себе привезла гол! «Ростов» всё же стал жертвой собственного стиля, и далеко не впервые. Одоевский несколько раз отдавал рискованные передачи находившемся под давлением партнёрам. Ещё один такой пас Глебову завершился курьёзным голом. Капитан пытался сделать пас, а висевший у него на плечах Умяров пропихнул ногу — мяч от спартаковца влетел в пустые ворота. И стоит оно того, Валерий Георгиевич?