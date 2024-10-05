Радимов раскритиковал «Спартак» после разгромной победы над «Ростовом»

— «Спартак» на этой неделе забил три мяча «Динамо», но это был Кубок. А последние три матча в чемпионате — ничья в Дагестане, ничья с московским «Динамо» и поражение от «Локомотива». В этом матче нужно было перебороть себя. Чтобы остаться до зимы в гонке за чемпионство, надо набирать очки. «Спартак» провёл матч с «Ростовом» собранно.