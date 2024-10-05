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Радимов раскритиковал «Спартак» после разгромной победы над «Ростовом»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что ему не понравилось, как московский «Спартак» стал играть на результат после трёх забитых мячей в матче 11‑го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

Источник: Чемпионат.com

— «Спартак» на этой неделе забил три мяча «Динамо», но это был Кубок. А последние три матча в чемпионате — ничья в Дагестане, ничья с московским «Динамо» и поражение от «Локомотива». В этом матче нужно было перебороть себя. Чтобы остаться до зимы в гонке за чемпионство, надо набирать очки. «Спартак» провёл матч с «Ростовом» собранно.

Единственное, что мне не нравится в «Спартаке» — ведёшь 3:0 после первого тайма, так играй, доигрывай, добивай соперника. Нет, пошла игра на результат. Это хорошо против «Ростова», а против «Динамо», которое доигрывало вдесятером, «Спартак» не доехал. Титов, Аленичев и Тихонов добили бы соперника. Я уж не говорю про поколение Федора Черенкова, — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Спартак
3:0
Первый тайм: 3:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Спартак
Наиль Умяров
29′
Шамар Николсон
(Кристофер Мартинс)
34′
Шамар Николсон
(Эсекиэль Барко)
45+1′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
14
Миенти Абена
68
Руслан Литвинов
74′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
11′
64′
4
Алексис Дуарте
8
Маркиньос
80′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
72′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
37′
72′
77
Тео Бонгонда
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
9
Мохаммад Мохебби
59′
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
59′
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
21′
59′
27
Николай Комличенко
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
13
18
Фолы
13
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь