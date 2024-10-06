«Я — талантливый балагур». Артём Дзюба раскрыл подробности своего характера

«Я ленив, но у меня есть характер. Это моя отличительная черта. Если я чем-то загорелся, у меня есть цель, я к ней пру. Мне всё равно, как, что и кто передо мной. Иду к своей цели, вот и всё. Я не трудоголик, я — талантливый балагур», — сказал Дзюба в шоу «Натальная карта».