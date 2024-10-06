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«Я — талантливый балагур». Артём Дзюба раскрыл подробности своего характера

Нападающий Артём Дзюба, на данный момент выступающий за тольяттинский «Акрон», рассказал о своём характере, который помогает ему достигать своих целей в профессиональной карьере.

Источник: Чемпионат.com

«Я ленив, но у меня есть характер. Это моя отличительная черта. Если я чем-то загорелся, у меня есть цель, я к ней пру. Мне всё равно, как, что и кто передо мной. Иду к своей цели, вот и всё. Я не трудоголик, я — талантливый балагур», — сказал Дзюба в шоу «Натальная карта».

Напомним, Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в последний день летнего трансферного окна РПЛ. В пяти встречах за новый клуб он отметился тремя результативными передачами и одним голом. На данный момент «Акрон» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата.

Акрон