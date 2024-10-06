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Рашид Рахимов пожаловался на тяжёлый график «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов пожаловался на тяжёлый график своей команды в предстоящих матчах.

Источник: Чемпионат.com

«Во-первых, у нас там получится четыре матча и восемь перелётов за 11−12 дней: Нижний туда-обратно, Самара, Оренбург, Москва. График тяжёлый, и Даку пропускает матч. Это головная боль.

Как выдержать этот непростой график? У нас вызвали игроков в сборную. Я уже сказал спортивному директору, что хотел бы, чтобы вызвали минимум игроков. Я понимаю, что это плюс для клуба и для игрока, но для нашей работы это минус. Там будет работа с длинными беговыми дистанциями, тяжёлые тренировки. Чем больше игроков будет с нами в эту пазу, тем лучше. И главное, чтобы они все были здоровы», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Рубин