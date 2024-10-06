«Факел» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.
«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сандрачук, Касинтура, Агаларов, Гаджиев.
На данный момент воронежский «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе шесть очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. Команда набрала 10 очков после 10 туров.