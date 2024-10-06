«Факел» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

На данный момент воронежский «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе шесть очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. Команда набрала 10 очков после 10 туров.