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«Факел» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо».

Источник: https://vk.com/pfcfakel

Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Мертенс, Марков, Ильин.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сандрачук, Касинтура, Агаларов, Гаджиев.

На данный момент воронежский «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе шесть очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. Команда набрала 10 очков после 10 туров.

Динамо Мх
Факел