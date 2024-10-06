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«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Гальдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 10 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

Локомотив
Крылья Советов