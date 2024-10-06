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«Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1. Обе команды не побеждали в РПЛ больше месяца.

Источник: ФК «‎Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1.

У «Динамо» гол на 19-й минуте забил Гамид Агаларов.

«Факел» на 34-й минуте сделал тройную замену и во втором тайме сравнял счет — на 51-й минуте отличился Ильнур Альшин.

«Динамо» продлило безвыигрышную серию в турнире до четырех матчей и занимает 12-е место. У «Факела», не побеждавшего в РПЛ с конца августа, шесть очков и предпоследняя строчка.

В 12-м туре махачкалинцы 19 октября примут московский ЦСКА, а «Факел» днем ранее сыграет в Грозном с «Ахматом».

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Факел, 8501 зритель
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Хасанби Биджиев
Голы
Факел
Ильнур Альшин
(Николай Гиоргобиани)
51′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Идар Шумахов)
19′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
54′
13
Игорь Калинин
61′
10
Ильнур Альшин
73′
21
Михаил Щетинин
20
Евгений Марков
49′
47
Сергей Божин
34′
22
Игорь Юрганов
6
Дилан Мертенс
82′
11
Никита Моцпан
7
Мохамед Браими
65′
71′
64
Андрей Ивлев
23
Вячеслав Якимов
34′
17
Николай Гиоргобиани
15
Владимир Ильин
25′
34′
9
Алексей Каштанов
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
13
Сослан Кагермазов
47
Никита Глушков
90+4′
70
Валентин Пальцев
51′
72
Александр Сандрачук
13′
77
Темиркан Сундуков
41′
22
Залимхан Юсупов
66′
9
Ражаб Магомедов
7
Абакар Гаджиев
55′
66′
16
Уссем Мрезиг
11
Эгаш Касинтура
82′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
45+3′
82′
19
Кирилл Зинович
Статистика
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
5
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
20
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
Динамо Мх
Премьер-лига: таблица и календарь