Игра с «Локо» — самая живая для «Крыльев» в сезоне. Но красиво с Осинькиным не попрощались

Команда Галактионова соорудила два своих лучших момента до перерыва при участии Батракова. Сперва Алексей выдал очень нестандартный пас на Пиняева, которого прихватил в штрафной Бейл. Если бы Сергей упал сразу, быть бы пенальти. Но Пиняев долго думал — судья ему не поверил. В другой атаке мяч отлетел прямо в ноги Батракову в штрафной «КС» от оппонента. Юный хавбек не суетился, улучшил позицию и только тогда нанёс удар. Просто не попал в створ. Вообще за тайм «Локо» лишь однажды пробил в створ ворот самарцев.