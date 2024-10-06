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Игра с «Локо» — самая живая для «Крыльев» в сезоне. Но красиво с Осинькиным не попрощались

Всё решили замены Галактионова.

Источник: РИА "Новости"

У «Локомотива» четвёртая победа подряд в РПЛ и седьмая в восьми турах. Команда Михаила Галактионова вернулась на первое место, победив дома «Крылья Советов».

Начало матча — словно в замедленной съёмке. Команды осторожно катали мяч, никто не стремился ускорить игру. Как будто это еврокубковые соперники, которые впервые встретились, а не хорошо знакомые друг с другом по РПЛ. Первого удара болельщики ждали почти 10 минут. Да и он получился неопасным, когда «Локомотив» получил шанс выжать что-то из очередного стандарта Батракова.

Затем футбол стал повеселее, команды Галактионова и Игоря Осинькина разогрелись, разогнались. «Локомотив» повышал градус в штрафной Ломаева, прежде всего, при помощи угловых, штрафных или аутов от Самошникова. Каждое появление у чужих ворот громадных Монтеса и Ньямси — это страшно. Кроме того, запомнились несколько классных длинных диагоналей от Монтеса. Мяч после переводов мексиканского новичка ложился прямо в ногу партнёру. Это, очевидно, одно из тех качеств, за которые «Локо» подписал центрбека «Альмерии».

Тем не менее «Крылья Советов», пусть и играли больше «вторым номером», создавали в первом тайме более опасные моменты. Интересно, что это происходило ровно через каждые 10 минут. В одном случае самарцы здорово разбили прессинг «Локо», Монтес создал глубину вместо офсайда — Сергеев простил. На 20-й минуте только сейв Лантратова и перекладина спасли хозяев от гола, когда Пиняев и Сильянов теряли мяч у своей штрафной, а «КС» разыграли хитрую стенку. На исходе получаса матча уже Ньямси неудачно выбрал позицию, благодаря чему Бейл избежал офсайда. Но голландец пробил прямо в Лантратова. К слову, затем Бейл ещё и травму получил — был заменён.

Команда Галактионова соорудила два своих лучших момента до перерыва при участии Батракова. Сперва Алексей выдал очень нестандартный пас на Пиняева, которого прихватил в штрафной Бейл. Если бы Сергей упал сразу, быть бы пенальти. Но Пиняев долго думал — судья ему не поверил. В другой атаке мяч отлетел прямо в ноги Батракову в штрафной «КС» от оппонента. Юный хавбек не суетился, улучшил позицию и только тогда нанёс удар. Просто не попал в створ. Вообще за тайм «Локо» лишь однажды пробил в створ ворот самарцев.

Старт второго тайма точно не порадовал Галактионова. Железнодорожники искали свою игру, потерянную на своём же поле, и не находили. Пропускали контрвыпады «Крыльев Советов». Снова порвался прессинг — самарцы улетели в быструю ответную атаку четыре в два и Рассказов, поменявший Бейла, очень опасно бил в дальний угол. Карпукас обрезал плохим пасом — Сергеев едва не забил из-под Ньямси. Реакцией тренера «Локо» стала тройная замена. Матч рано закончился для Карпукаса, Пиняева и Ненахова.

Железнодорожники завелись. Чувствовались, что хозяева очень недовольны тем, как складывается игра, занервничали. Жёлтую карточку получил даже Галактионов, сорвавшийся на судей из-за спорного аута. На ближнем к тренеру фланге теперь зажигала связка Самошников (он стал защитником) — Севикян. Эдгар дважды прорывался на ударную позицию, но стрелял по воробьям. А Воробьёв с Бариновым предъявляли новичку претензии за то, что не поделился мячом. Хотя если бы армянский вингер забил, ему бы и слова никто не сказал.

С каждой минутой «Крылья Советов» приближались к заслуженной по игре ничьей. Но тут Галактионов сделал ещё одну замену, которая идеально сработала. Сулейманов вышел вместо Воробьёва и забил через минуту! Контратака «Локо» началась с потери Гальдамеса, который ранее просил замену, но почему-то остался на поле. Перехватил мяч Севикян. А в концовке кросс Тикнизяна на Сулейманова усовершенствовал удачный рикошет, и лучший бомбардир Кубка России переправил мяч в сетку.

Не лучший матч для «Локомотива» даже по статистике ударов в створ (4:6), но очередной качественный для Галактионова с точки зрения управления игрой. Его замены решили исход встречи. На последних минутах у «Крыльев Советов» был один шанс, который не превратился в гол из-за сейва Лантратова и самоотверженности Монтеса. Так Осинькин проиграл свой, вероятно, последний матч в Самаре.

Анатолий Романов

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Игорь Осинькин
Голы
Локомотив
Тимур Сулейманов
75′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
87′
6
Дмитрий Баринов
74′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
55′
7
Эдгар Севикян
9
Сергей Пиняев
55′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
55′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
74′
99
Тимур Сулейманов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
24
Роман Евгеньев
10
Бенхамин Гарре
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
82′
28
Игорь Дмитриев
23
Гленн Бейл
35′
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
83′
34
Виктор Фелипе Мендес
11
Роман Ежов
90′
25
Кирилл Печенин
19
Иван Олейников
83′
17
Ульви Бабаев
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
6
11
Фолы
14
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь