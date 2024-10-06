Тикнизян о возможном переходе в «Зенит»: «На мой взгляд, там играет лучший защитник РПЛ — Дуглас Сантос»

— Смотрите, у нас был разговор по контракту, было понимание по зарплате — она была большая. Но я, как футболист, который любит играть в футбол, понимал, что я иду туда футболистом номером два. И чтобы понять, что я действительно нужен, я начал торговаться, а когда диалог со мной вести не стали — мне стало понятно, что я не буду там играть. На мой взгляд, там играет лучший защитник РПЛ — Дуглас Сантос.