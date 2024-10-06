«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»

Фактически в каждый из этих голевых моментов был вовлечён Обляков. Он мог забить быстрый гол, но просто не попал как следует по мячу после кросса Кругового. Затем Иван тонкими разрезающими передачами выводил один на один Файзуллаева и Гуарирапу. Нули на табло оставлял блестящими сейвами Лунёв, да и форварды ЦСКА принимали не лучшие решения перед воротами. А пропустило «Динамо» в результате того самого «цирка», про который говорил Личка, критикуя желание Скопинцева играть красиво, на зрителя. На сей раз левый защитник зачем-то стал обыгрывать соперника после аута финтом Зидана, армейцы перехватили мяч, и Обляков развернул контратаку пасом на Файзуллаева. Аббосбеку дали сделать четыре касания, прежде чем мяч влетел в нижний угол ворот Лунёва — узбекский инсайд точно пробил из полукруга из-под Бальбуэны.