Великолепный Кордоба, кошмарная игра «Динамо» в обороне, «Зенит» и «Локо» выигрывают со скрипом. Верхняя шестерка разделилась на две тройки

Пригласили Илича, по словам моего источника, из-за очень хороших отзывов из Греции и нежелания идти на очередной круг и звать одних и тех же «спасателей». Сербский тренер оказался интровертом и к тому же, будучи в свое время игроком серьезного уровня, не мог понять, как игроки не способны делать на поле элементарные вещи и ошибаются в простых ситуациях. Тактикой он занимался по минимуму, терпения вдалбливать простые вещи у него не хватало, и со временем управление почти полностью перешло к Хазову. Летом под Илича был организован сбор в Сербии, а зарубежных сборов не зимой, а между сезонами сейчас не делает почти никто. Но это, как полагают в Нижнем, не помогло.