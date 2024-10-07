«Я сейчас прижат к стенке». Глушаков — о своём будущем

«Я действующий игрок “Химок”, у меня контракт еще есть, дальше видно будет. Как говорится, Глушаков не вечный. Все мы не вечны. Так что время покажет, как дальше судьба сложится. Сейчас пока поиграю в Медиалиге. Я сейчас прижат к стенке, потому что в “Химках” набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».
Ранее Глушаков в своём телеграм-канале написал, что он стал игроком медийного футбольного клуба «СКА-Ростов», президентом которого является известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).
Напомним, 21 сентября Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок».