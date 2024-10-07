Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» — «Оренбург»

По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошёл контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на VAR позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали. Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно«, — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Рождественским.