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Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» — «Оренбург»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судью на матче «Зенит» — «Оренбург».

Источник: Чемпионат.com

«Всего лишь вторая игра для Сафьяна в этом сезоне РПЛ. Это просто ни о чём. Я бы на его месте пришёл к руководству и сказал: “Послушайте, я арбитр Премьер-Лиги или вечно резервный? Если первое, то давайте назначения. А если ошибаюсь, то убирайте в ФНЛ”. От Сафьяна не исходит энергии, нет эмоций. Но для работы в РПЛ нужно собрать все внутренние качества и выдать их. У Сафьяна не получается. У меня только один вопрос: для чего этих судей держат в РПЛ? Для статистики?

По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошёл контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на VAR позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали. Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно«, — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча команд завершилась со счетом 1:0. «Зенит» победил «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Ильшат Айткулов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
61′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
46′
24
Педро
30
Матео Кассьерра
88′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
68′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
90′
15
Вячеслав Караваев
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
59′
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
72′
18
Александр Коваленко
68′
11
Степан Оганесян
74′
20
Дмитрий Рыбчинский
68′
80
Джимми Марин
10
Саид Сахархизан
68′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
3
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
0
9
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь