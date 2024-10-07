Максима Самородова признали лучшим в «Ахмате»

В результате подсчета набранных очков больше всех баллов набрал Максим Самородов — 13 (он дважды выбирался лучшим игроком матча и один раз занял второе место). Второе место у Лечи Садулаева (десять баллов), а топ-3 замкнул голкипер Горгий Шелия, набравший пять очков.