Максима Самородова признали лучшим в «Ахмате»

В сентября «Ахмат» провел четыре матча — после каждой игры в телеграм-канале клуба проводился опрос по выбору лучшего игрока в прошедшем поединке.
Футболист, ставший лучшим в матче, получает пять баллов, занявший второе место в опросе — три балла, а за третье место начисляется один балл.
В результате подсчета набранных очков больше всех баллов набрал Максим Самородов — 13 (он дважды выбирался лучшим игроком матча и один раз занял второе место). Второе место у Лечи Садулаева (десять баллов), а топ-3 замкнул голкипер Горгий Шелия, набравший пять очков.