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Максима Самородова признали лучшим в «Ахмате»

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов признан лучшим игроком «Ахмата» в сентябре по версии болельщиков, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Источник: ФК "Ахмат"

В сентября «Ахмат» провел четыре матча — после каждой игры в телеграм-канале клуба проводился опрос по выбору лучшего игрока в прошедшем поединке.

Футболист, ставший лучшим в матче, получает пять баллов, занявший второе место в опросе — три балла, а за третье место начисляется один балл.

В результате подсчета набранных очков больше всех баллов набрал Максим Самородов — 13 (он дважды выбирался лучшим игроком матча и один раз занял второе место). Второе место у Лечи Садулаева (десять баллов), а топ-3 замкнул голкипер Горгий Шелия, набравший пять очков.

Ахмат
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