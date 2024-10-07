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Генич рассказал, какой клуб в ближайшее время возглавит Гончаренко

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич сообщил, что Виктор Гончаренко займёт пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

Источник: РИА "Новости"

«Новый тренер “Пари НН”? Это Виктор Михайлович. На 95 процентов. Пять процентов — это если Виктор Михайлович психанёт и развернётся», — сказал Генич в эфире «Коммент. Шоу».

Напомним, 5 октября нижегородский клуб объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Сашей Иличем, который тренировал команду с мая 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 11-й строчке.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

Пари Нижний Новгород
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