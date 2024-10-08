Тренерский штат: что стоит за сменой руководителей команд РПЛ

За последнюю неделю в Российской премьер-лиге (РПЛ) случились сразу две тренерские отставки. «Оренбург» вместо Давида Деограсии назначил Владимира Слишковича, а «Пари Нижний Новгород» уволил Сашу Илича. Наиболее вероятным его сменщиком в СМИ называют Виктора Гончаренко. Между тем в самарских «Крыльях Советов» вскоре может случиться смена Игоря Осинькина на Сергея Игнашевича. Руководство области уже заявило о намеченной на среду встрече с командой, где состоится разговор о текущем состоянии дел в коллективе. Возможно, по ее итогам планы поменяются, поскольку и игроки, и болельщики поддерживают нынешнего наставника «Крыльев».
Эти кадровые решения объединяет то, что не везде отставки тренеров можно объяснить спортивными результатами — пожалуй, лишь увольнение Деограсии можно назвать логичным. Но еще больше вопросов к тем, кто придет на место уволенных специалистов, поскольку результаты Гончаренко и Игнашевича на уровне РПЛ далеко не блестящие, а Слишкович имеет лишь минимальный опыт работы в качестве главного тренера.
«Крылья Советов»
Ситуация в Самаре пока наиболее загадочная. Даже если абстрагироваться от всех кадровых проблем, стоит отметить, что результаты при Игоре Осинькине на старте сезона у «Крыльев» довольно неплохие. После 11 туров они идут на 10-м месте с форой в три очка над зоной переходных матчей. Летом волжане потеряли двух ключевых игроков — многолетний лидер команды, защитник сборной России Юрий Горшков перешел в петербургский «Зенит», а ключевой полузащитник прошлого сезона Илья Салтыков отправился в московский «Локомотив».
К началу чемпионата «Крылья» толком не усилились и провалили старт, проиграв первые три матча и пропустив в них 10 голов при одном забытом. Уже тогда активно шли слухи о скорой отставке Осинькина. Но осенью ситуация начала налаживаться. В этот же период тренер получил усиление в виде вернувшегося из «Зенита» нападающего Ивана Сергеева, аренды у «Спартака» перспективного полузащитника Игоря Дмитриева и аренды у ЦСКА чилийского полузащитника Виктора Мендеса.
После сентябрьской паузы на игры сборных «Крылья» выиграли в гостях у крепкого казанского «Рубина» (2:0), спаслись в концовке от выездного поражения в матче с грозненским «Ахматом» (1:1) и при тотальном преимуществе не смогли дожать дома «Химки» (0:0). После той встречи о скорой смене Осинькина на Сергея Игнашевича в СМИ стали говорить как о принятом решении и что она должна случиться в паузу на игры сборных, после выездного матча с «Локомотивом». Сам главный тренер самарцев в интервью «Матч ТВ» перед одной из игр прямо сказал, что слухи о его отставке влияют на игру и состояние команды. Матч с «Локо» в минувшее воскресенье «Крылья» проиграли с минимальным счетом (0:1) при неплохой игре.
Однако говорить, что вопрос о смене Осинькина решен, пока не стоит, так как вечером того же дня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале анонсировал на среду встречу с командой и главным тренером. По его словам, ему позвонил капитан команды Александр Солдатенков и попросил вмешаться в ситуацию.
Игорь Осинькин работает в «Крыльях» с 2020 года. За это время он сумел вывести их в РПЛ, в финал Кубка России, а также уверенно держать в элите российского футбола даже при том, что почти каждое трансферное окно в топ-клубы уходили многие лидеры команды.
При этом фигура Игнашевича кажется спорной в качестве сменщика Осинькина. Легендарный в недавнем прошлом футболист сборной России и ЦСКА имеет опыт работы главным тренером команды РПЛ длиной всего в один сезон. В 2023 году он вывел в Премьер-лигу калининградскую «Балтику», но сразу же вылетел с ней обратно в ФНЛ.
В прошлом чемпионате его команда временами демонстрировала неплохой футбол, но, заняв предпоследнее место, отправилась назад в Первую лигу, не попав даже в переходные матчи. И это при том, что зимой Игнашевич получил очень серьезное усиление в лице почти десятка ведущих игроков. Параллельно ему удалось вывести «Балтику» в финал Кубка России, что является несомненным успехом, но вызывает вопросы, насколько это достаточно, чтобы снова получил работу в РПЛ.
— Так же, как и все остальные, я услышал о возможной смене Игоря Витальевича, когда в СМИ пошли новости об этом — наверное, где-то в последний месяц, — заявил «Известиям» футболист самарского клуба Александр Солдатенков. — Но мы старались находить мотивацию в каждом матче, понимали, что ситуация тяжелая и нужно доказать людям, что мы небезразличны к этой ситуации. Осинькин — отличный тренер, который очень хорошо работал все эти четыре года в Самаре. Да, у нас бывали спады, но это можно связать с тем, что уходили ведущие игроки. Тяжело работать с командой-донором, но Игорь Витальевич справляется с этим очень хорошо. Он очень много сделал для меня и ребят, поэтому команда не хочет смены тренера. Надеюсь, по итогам встречи с губернатором наступит ясность и клуб продолжит радовать болельщиков своей игрой и результатами.
«Пари Нижний Новгород»
В Нижнем Новгороде уже уволили главного тренера. Слухи об отставке Саши Илича ходили давно, но время было выбрано самое неожиданное. Его команда избежала поражений в двух последних турах чемпионата. Причем это были выездные матчи с прямыми конкурентами. Сначала «Пари НН» победил «Оренбург» (2:1), а в минувшие выходные на последних минутах вырвал ничью в игре с тольяттинским «Акроном» (2:2). Сразу после этого руководство объявило о расставании с сербским специалистом.
Хотя логичнее это было сделать летом, когда результаты действительно были хуже некуда. Илич пришел на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле. К тому моменту под руководством Сергея Юрана команда проиграла пять матчей подряд и растеряла большой отрыв от конкурентов по борьбе за выживание, имевшийся по итогам первых двух третей прошлого сезона.
При Иличе результаты не улучшились — две ничьи и три поражения в пяти последних турах, 18 пропущенных голов при пяти забитых. Но нижегородцы избежали прямого вылета, а в переходных матчах чудом обыграли тульский «Арсенал» — после домашнего поражения 1:2 была выездная победа 2:0.
Все эти трудности, а также смена руководства спортивного блока не помешали 46-летнему специалисту сохранить свой пост. Новый сезон Илич также начал с двух разгромных поражений, но затем одержал две минимальные победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Химками» (1:0), отсрочив на какое-то время разговоры об отставке. Потом было пять туров всего с одним набранным очком. И вновь в момент катастрофы команда стала показывать неплохие результаты в виде победы над «Оренбургом» и ничьей с «Акроном». Но тут случилась отставка.
Пока основным кандидатом на вакантный пост считается белорус Виктор Гончаренко. Когда-то он успешно работал в РПЛ с «Уфой», ЦСКА и «Уралом», но в прошлом сезоне екатеринбургский клуб под его руководством доигрался до вылета в Первую лигу после поражения в переходных матчах от «Акрона». Интересно, что Илич оставил команду на 12-м месте с отрывом в три очка от зоны переходных матчей.
— Логика тренерских назначений и отставок в РПЛ иногда поражает, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Илич провалил конец прошлого сезона, чудом избежав вылета, хотя Юран оставил ему команду вне зоны переходных матчей. Провалил первую часть нового сезона, а был уволен в итоге, когда «Нижний» стал показывать неплохие результаты. Полная непоследовательность действий руководства. Впрочем, там менеджеры меняются практически каждый год, так что неудивительно, что правая рука не знает, что делает левая.
«Оренбург»
Давид Деограсия возглавил «Оренбург» в августе прошлого года и сумел спасти команду от вылета, причем избежав переходных матчей. Нынешний сезон клуб начал с домашней победы над «Спартаком» (2:0), но с тех пор не выиграл ни одного матча в РПЛ. Серия без побед достигла уже 10 матчей после субботнего выездного проигрыша «Зениту» (0:1).
Это была первая игра после отставки Деограсии. Нового главного тренера назначили только спустя два дня. Босниец Владимир Слишкович долгие годы работал помощником в клубах Боснии, Китая, а также в молодежной сборной Боснии. Опыт в качестве главного тренера до весны 2024 года у него был только в 2018 году в Китае. В 2022 году Слишкович пришел в «Спартак» на пост ассистента Гильермо Абаскаля.
В апреле он сменил испанца в качестве исполняющего обязанности главного тренера красно-белых. Результаты поначалу улучшились, но это не помогло выиграть медали или Кубок России. По итогам сезона Слишкович не вошел в штаб Деяна Станковича.
— Назначение Слишковича очень неоднозначное, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Человек почти без опыта работы главным, короткий период во главе красно-белых был очень серым. Да, неплохие матчи показывала команда, но в итоге в кубке вылетела от «Балтики» (0:1), в чемпионате так и не дотянула до медалей. И непонятно, что этот специалист может дать «Оренбургу». Да, надо отдать ему должное, он старательный, хорошо выучил русский язык и уважает страну, в которой работает. Но чем он лучше российских тренеров? Это большой вопрос.
Алексей Фомин