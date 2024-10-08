Тренерский штат: что стоит за сменой руководителей команд РПЛ

— Так же, как и все остальные, я услышал о возможной смене Игоря Витальевича, когда в СМИ пошли новости об этом — наверное, где-то в последний месяц, — заявил «Известиям» футболист самарского клуба Александр Солдатенков. — Но мы старались находить мотивацию в каждом матче, понимали, что ситуация тяжелая и нужно доказать людям, что мы небезразличны к этой ситуации. Осинькин — отличный тренер, который очень хорошо работал все эти четыре года в Самаре. Да, у нас бывали спады, но это можно связать с тем, что уходили ведущие игроки. Тяжело работать с командой-донором, но Игорь Витальевич справляется с этим очень хорошо. Он очень много сделал для меня и ребят, поэтому команда не хочет смены тренера. Надеюсь, по итогам встречи с губернатором наступит ясность и клуб продолжит радовать болельщиков своей игрой и результатами.