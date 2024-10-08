Барко признан лучшим футболистом «Спартака» в сентябре

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» минувшим летом. Всего за этот период он сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя ассистами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.