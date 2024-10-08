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Непомнящий назвал основную проблему «Динамо» при Личке

Российский тренер Валерий Непомнящий считает оборону слабой стороной московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

«Мы смотрим команду “Динамо” и просто отличная атакующая линия и атакующая, построенные в атаку. Мне кажется, команда очень здорово играет, там не к кому придраться, хорошего качества игроки. Но придраться к игрокам в обороне можно. Не очень сильные защитники на флангах и центральные, да и при командных действиях ряд игроков выпадает. Здесь вопрос к тренеру в том смысле, что нет пока баланса», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

После 11 туров «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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