Паоло Ваноли: Мне было тяжело уйти из штаба Конте и возглавить «Спартак»

«Уйти из штаба Конте было болезненным решением. Так совпало, что, когда он подписывал контракт с “Тоттенхэмом” и звал меня с собой, мне позвонили из “Спартака”. Этот выбор был трудным, ведь Антонио показал себя прекрасным человеком», — приводит слова Ваноли Il Meridiano Sport в соцсети Х (ранее Twitter).
Ваноли занимал должность главного тренера «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 16 матчей во всех турнирах, в которых восемь раз одержали победу, три раза сыграли вничью и пять раз потерпели поражение. Также московский клуб при Ваноли выиграл Кубок России.
52-летний специалист работал в тренерском штабе Конте с 2016 года.