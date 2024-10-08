Паоло Ваноли: Мне было тяжело уйти из штаба Конте и возглавить «Спартак»

«Уйти из штаба Конте было болезненным решением. Так совпало, что, когда он подписывал контракт с “Тоттенхэмом” и звал меня с собой, мне позвонили из “Спартака”. Этот выбор был трудным, ведь Антонио показал себя прекрасным человеком», — приводит слова Ваноли Il Meridiano Sport в соцсети Х (ранее Twitter).