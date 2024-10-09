Самый критикуемый футболист «Спартака». Денисов правда так плох?

Станкович сразу наладил защиту «Спартака» (с отрывом допустили меньше всех моментов у собственных ворот), но к Денисову всё равно остаются вопросы. Во-первых, он мало влияет на атаки. При Деяне крайние защитники играют высоко, и тот же Рябчук хорошо создаёт моменты с помощью забеганий и навесов. Денисов слаб в этом компоненте (0,15 ожидаемого ассиста) — с этим можно было смириться, играй он дополнительного центрального защитника при владении, но он так же играет высоко. Вероятно, разумнее использовать Даниила полуфланговым защитником с перемещением в центр поля, что могло бы разнообразить игру москвичей, и сконцентрироваться на более сильных сторонах футболиста. Плюсом это может разгрузить Барко.