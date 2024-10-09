«Он тащит “Локомотив”. Аршавин оценил игру Батракова

Ранее сегодня было объявлено, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре. По итогам прошлого месяца на счету Алексея Батракова три матча, четыре гола, одна результативная передача. «Локомотив» вместе с ним поднялся на второе место в таблице РПЛ.