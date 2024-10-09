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«Он тащит “Локомотив”. Аршавин оценил игру Батракова

Российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил игру молодой звезды «Локомотива» Алексея Батракова.

Источник: Чемпионат.com

Аршавин голосовал за Батракова при выборе лучшего игрока РПЛ в сентябре.

«Забивает, отдаёт, тащит “Локомотив”. Во многом благодаря ему “Локо” идёт в лидерах», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

Ранее сегодня было объявлено, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре. По итогам прошлого месяца на счету Алексея Батракова три матча, четыре гола, одна результативная передача. «Локомотив» вместе с ним поднялся на второе место в таблице РПЛ.

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