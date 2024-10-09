Канчельскис: что за цель «Крыльям» занять восьмое место? Оно даёт играть в ЛЧ или ЛЕ?

«Оставить Осинькина в “Крыльях Советов” до конца сезона — правильное решение. Уже в конце сезона поговорим. Но что это за задача занять восьмое место? Оно даёт играть в лиге Чемпионов или лиге Европы? Совсем уже с ума посходили? Это смешно! Поставьте команде цель занять 14-е место (смеётся). Опять приходят нефутбольные люди, которые обманывают футбол. Жалко, что такие люди руководят и занимаются футболом. Если “Крылья” займут седьмое место, то Осинькину поставят памятник?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.