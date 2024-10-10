Нобоа: Скучаю по России, мои дети остались в России — их очень не хватает

«Конечно, я скучаю по России. Скучаю очень сильно. Мне не хватает моих детей. Они остались в России с мамой. У них там школа. Их мне очень сильно не хватает», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.