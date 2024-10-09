«Не надо бояться, Серёжа». Григорян обратился к тренеру «Зенита» Семаку

«Приведу пример. Гвардиола — самый выдающийся тренер современности, на мой взгляд. Почему-то он никогда не стеснялся брать выдающихся с точки зрения тактики помощников. Ни для кого не секрет, что много лет ему помогал Хуан Лильо. И даже когда “старый” решил пойти самостоятельно поработать, неудачно поработав, он [Гвардиола] опять его возвращает. Почему? Да потому что Хуан Лильо — это просто мозги со стороны. И тебе обязательно нужен такой тренер. Не надо бояться, Серёжа. Ты однозначно в историю войдёшь как выдающийся русский тренер. Не надо бояться, что в штабе у тебя будет тренер, который знает больше, чем ты. Не надо этого опасаться», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.