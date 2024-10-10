Григорян объяснил, при каком условии Пьянич хорошо заиграет в ЦСКА

«Приход Пьянича обоснован. И Николич производит впечатление тренера продуманного. Да и вообще человека продуманного, который учитывает все мелочи. ЦСКА переломил ситуацию (в матче с “Динамо”), когда перешёл на формацию 5−3−2. И хорошо, что после эфира был Файзуллаев как раз, и я своими ушами услышал, что на тренировке они готовились к переходу на эту информацию что и предопределило исход матча. То есть в сегодняшней системе координат я Пьянича не вижу так называемых 3−4−3, где два опорника. Но, видимо, Николич готовит к зиме 4−3−1−2 с любимым для Николича ромбом. Там Пьяничу, безусловно, конечно, место есть и он будет эффективен. Но и в 5−3−2, когда три центральных полузащитника, Пьянич будет исключительно полезен. А вот играя в нынешней формации, есть большие вопросы», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.