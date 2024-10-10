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Клопп нашел новую работу, Моуринью заберет звезду у «Реала». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Laurence Griffiths/Getty Images

Что в России

Осинькина не уволят из «Крыльев Советов» до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном «Крыльев Советов», после чего сообщил о сохранении Игоря Осинькина в команде.

«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в “Крыльях” опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат», — приводятся слова Федорищева в его телеграм-канале.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ после 11 туров. Ранее сообщалось, что Осинькин будет уволен, а на его место назначат Сергея Игнашевича.

Официально: Гончаренко возглавил «Пари НН»

Источник: ФК "Пари НН"

«Пари НН» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

Контракт белорусским специалистом заключен на два года.

Пост главного тренера нижегородской команды освободился после отставки серба Саши Илича.

Предыдущим местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также тренировал «Кубань», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.

Что в Европе

Клопп нашел себе новый клуб

Источник: AP 2023

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел себе работу. 57-летний специалист стал руководителем по футболу в «Ред Булл», сообщает Sky.

Клопп будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз», а также двух команд в Бразилии и Японии. Отмечается, что с Клоппом уже заключен долгосрочный контракт. К исполнению своих обязанностей он приступит с 1 января 2025 года, при этом у него будет опция расторжения соглашения в случае приглашения на пост главного тренера сборной Германии.

Моуринью хочет арендовать Гюлера у «Реала»

Источник: AP 2023

Турецкий «Фенербахче», которым руководит бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, проявляет интерес к атакующему полузащитнику мадридской команды Арда Гюлеру.

Как сообщает AS, руководство «Фенербахче» планирует связаться с «Реалом», чтобы оценить возможность аренды 19-летнего турка в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Гюлер принял участие в 10 матчах «Реала» во всех турнирах, в общей сложности проведя на поле 291 минуту, и не отметился результативными действиями.

«Челси» подпишет Осимхена

Источник: Reuters

Нападающий «Галатасарая» и сборной Нигерии Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», по-прежнему входит в сферу интересов «Челси», утверждает Corriere dello Sport.

Также отмечается, что «Галатасарай» всерьез рассматривает возможность подписания 25-летнего форварда на постоянной основе в зимнее трансферное окно.

В контракте Осимхена с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 75 млн евро, которую клубы могут выплатить летом 2025 года. Согласно источнику, чтобы подписать игрока уже в январе, клубам придется увеличить эту сумму до 81 млн, однако это не относится к клубам Серии А, для которых нет возможности оформить трансфер в середине сезона. При этом «Галатасарай» является единственным клубом, имеющим возможность выкупить контракт Осимхена в январе за 75 млн.

Погба уйдет из «Ювентуса»

Источник: Reuters

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино заявил, что клуб ведет переговоры с полузащитником Полем Погба о расторжении контракта.

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Полем Погба. Решение уже есть, осталось только согласовать условия. Могу сообщить, что Погба покинет “Ювентус” и станет свободным агентом», — приводит слова Сканавино журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Автор: Николай Соников

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