Клопп нашел новую работу, Моуринью заберет звезду у «Реала». Трансферы и слухи дня

В контракте Осимхена с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 75 млн евро, которую клубы могут выплатить летом 2025 года. Согласно источнику, чтобы подписать игрока уже в январе, клубам придется увеличить эту сумму до 81 млн, однако это не относится к клубам Серии А, для которых нет возможности оформить трансфер в середине сезона. При этом «Галатасарай» является единственным клубом, имеющим возможность выкупить контракт Осимхена в январе за 75 млн.