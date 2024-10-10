Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральный директор «Пари НН» назвал цели команды на сезон после назначения Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал цели команды на сезон.

В среду, 9 октября, клуб официально объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«Какие цели? Кто-то пишет в прессе, что “Пари НН” борется за выживание и для нас — это основная задача, но это не так. Мы хотим, чтобы клуб стал полноценным середняком в турнирной таблице, и чтобы наши футболисты показывали красивый футбол.

Красивый футбол — тот, который нравится болельщикам. Это когда людям хочется приходить на стадион. Не случайно Гончаренко сказал в первом интервью, что ему важно привлекать болельщиков на стадион. В его руках спортивный эффект, который он может с командой реализовать.

Какое место удовлетворит “Пари НН” по итогам сезона? Это простой вопрос, но на него сложно ответить. Давайте дождемся конца сезона, а потом дадим оценку. Могу сказать, что конец прошлого сезона никого не удовлетворил. Мы тогда поставили себе оценку — неудовлетворительно. Можно было провести гораздо лучше тот сезон, а не барахтаться в стыках. Пройдет этот сезон и дадим ему оценку.

Для нас стыки по итогам этого сезона — нехороший результат», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь