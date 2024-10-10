Генеральный директор «Пари НН» назвал цели команды на сезон после назначения Гончаренко

«Какие цели? Кто-то пишет в прессе, что “Пари НН” борется за выживание и для нас — это основная задача, но это не так. Мы хотим, чтобы клуб стал полноценным середняком в турнирной таблице, и чтобы наши футболисты показывали красивый футбол.



Красивый футбол — тот, который нравится болельщикам. Это когда людям хочется приходить на стадион. Не случайно Гончаренко сказал в первом интервью, что ему важно привлекать болельщиков на стадион. В его руках спортивный эффект, который он может с командой реализовать.



Какое место удовлетворит “Пари НН” по итогам сезона? Это простой вопрос, но на него сложно ответить. Давайте дождемся конца сезона, а потом дадим оценку. Могу сказать, что конец прошлого сезона никого не удовлетворил. Мы тогда поставили себе оценку — неудовлетворительно. Можно было провести гораздо лучше тот сезон, а не барахтаться в стыках. Пройдет этот сезон и дадим ему оценку.



Для нас стыки по итогам этого сезона — нехороший результат», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.