В «Пари НН» рассказали, не смутил ли их неудачный опыт Гончаренко в «Урале»

«Не смутил ли неудачный опыт в “Урале”? У каждого человека, который чем-то в жизни занимается, есть период подъема, стагнации, падения и снова подъема. Это зависит от множества обстоятельств как внутренних, так и внешних. Поэтому на такого рода вещи нужно смотреть философски. Надо на берегу договариваться о тех ожиданиях, которые ты ждешь, и надеешься, что они будут реализованы. Опыт Гончаренко с “Уралом” никого не смущал», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.