Григорян — о ситуации Осинькина: неужели в нашем футболе справедливость восторжествовала?

«Нужно уметь сопротивляться, нужно уметь бороться за справедливость. Неужели в российском футболе справедливость восторжествовала? Ой ли? Не видел я такого.



Я рад, что она восторжествовала. Но я прекрасно понимаю, какая для этого была проделал подпольная работа», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».