Корнеев — о плачущем Осинькине: мы увидели тренера, который растерян

«Как бывший игрок я утверждаю: если я вижу своего тренера плачущим, не владеющим ситуацией, у меня отношение к нему меняется. Я надеюсь, что это не так. Может быть, в “Крыльях Советов” другая ситуация, другие отношения.



Но я не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации. Бывают слёзы от эмоций и позитива. Но мы увидели тренера, который растерян», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».