«Хоть за € 50 млн — в “Спартак” не пойду!» Глушенков снова дал огня

«Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже после будем об этом разговаривать, потому что пока что прогресс есть. Если он дальше будет, а это, конечно, от меня только зависит, то уже будем смотреть. В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в “ПСЖ”. Поэтому примеры есть, стремиться к этому надо».