Канчельскис: Назначение Гончаренко по ходу сезона — неправильное решение «Пари НН»

«Время покажет, правильное это решение или нет. В моем понимании это неправильное решение. Давайте специалистам дорабатывать до конца, тогда вы будете видеть результат. Почему назначить Гончаренко — неправильное решение? Нельзя убирать тренера после десяти туров. Это было бы неправильным решением в любом другом клубе. Оценивать верность решения всегда надо в конце сезона, вот и все. Любой клуб, который увольняет тренера после десяти туров, вызывает у меня смех», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.