Андрей Аршавин: Слишкович готовит руководство «Оренбурга» к тому, что возможен вылет?

«Он говорит, что какая разница, где решать проблемы — в “Спартаке” или “Оренбурге”. Я не согласен. Мне кажется, большая разница. Совсем другой уровень, игроки, антураж, обстановка.



Ему сейчас надо вытаскивать команду с 15‑го места. Почему он говорит о двух‑трёх годах работы? Это он готовит руководство к тому, что они могут вылететь? В этом плане многое непонятно.



В “Спартаке” он ничего не выдумывал, очень простые решения принимал. Но самую важную игру для того отрезка — в Кубке с “Балтикой” — он проиграл. Одно дело — выигрывать отдельные матчи, другое дело — выигрывать самые важные матчи», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».